Grave centauro dopo scontro, 35enne trasportato ad Ancona

Altro incidente stradale ieri intorno alle 14, lungo la panoramica San Bartolo, all’incrocio con via del Monastero. Una Lancia Y guidata da una donna di 38 anni ha occupato per cause da accertare la corsia di marcia di una moto guidata da un 35enne pesarese intento a scendere verso Pesaro. L’urto ha fatto volare il centauro sull’asfalto provocandogli dei traumi. Per il tipo di incidente, è stata fatta atterrare l’eliambulanza per trasportare il ferito all’ospedale di Ancona. Le sue condizioni sembravano serie, il codice attribuito è stato il rosso, ma l’uomo appariva cosciente e in grado di muovere comunque tutti gli arti. Soccorsa e ricoverata in ospedale anche la donna, che è stata condotta al San Salvatore in buone condizioni. Sul posto, la polizia stradale di Cagli.