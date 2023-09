Grave incidente a Fermignano

Grave incidente stradale l’altra notte alle 3 sulla statale Metaurense, poco fuori l’abitato di Fermignano. Una Fiat Panda, il cui conducente era intento a svoltare a sinistra per Sagrata, è stata colpita in pieno da una Ford Fiesta che stava presumibilmente effettuando un sorpasso. La Panda è stata scaraventata fuori dalla carreggiata finendo in un campo mentre la Fiesta è rimasta in carreggiata. Tre i feriti, il conducente della Panda (è grave) e due ragazze della Ford Fiesta.