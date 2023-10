Grave incidente a San Lorenzo in Campo: giovane automobilista finisce contro un palo e una quercia

Ha perso il controllo della sua macchina, abbattendo un palo della segnaletica degli autobus e poi finendo addosso ad una grossa quercia a due metri dalla carreggiata. Grave incidente, l’altra sera, poco prima di mezzanotte, sulla Statale 424 Della Valcesano, nel segmento che attraversa il territorio di San Lorenzo in Campo. Col ferito, un ventenne del posto, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La prognosi del giovane, vittima di un trauma commotivo, ieri era ancora riservata, ma si escludeva il pericolo di vita. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pergola, agli ordini del comandante Stefano Di Summa, intervenuti sul luogo dell’indicente insieme ai vigili del fuoco di Cagli e a un’ambulanza del 118 pergolese, la Volkswagen Golf del ragazzo, che viaggiava da solo in direzione monte-mare, ha iniziato a sbandare finendo per sbattere prima contro un palo della segnaletica del trasporto pubblico locale e poi su un albero. Una sequenza di urti violenta, che ha fatto accartocciare la macchina, tanto che per estrarre il ventenne i pompieri hanno dovuto tagliare alcune parti di lamiera. L’incidente si è verificato nel tratto di 424 all’altezza dell’intersezione con la Pieve di San Vito; in prossimità di una curva in cui l’asfalto è ammalorato e dove è presente anche un dosso. Condizioni che potrebbero aver favorito la perdita di controllo del mezzo. Certo è che la Statale Della Valcesano, teatro di un investimento all’altezza di Mondolfo due settimane fa, costato la vita ad un 23enne, si conferma un’arteria pericolosa.

s.fr.