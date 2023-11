Grave infortunio sul lavoro a Fano: solidarietà per il titolare dell'azienda agricola

E’ Eugenio Tomassini, il titolare dell’azienda agricola Terre di Giove, il 42enne vittima del grave infortunio sul lavoro che si è verificato lunedì sera in località Magliano. Erano circa le 17,40 ed era già buio quando è rimasto incastrato con una gamba sotto la cabina del trattore a cingoli che stava manovrando, lungo uno dei suoi terreni agricoli, 18 ettari sulle colline che circondano Fano a sei chilometri dal mare. L’ennesimo trattore che si ribalta nella nostra provincia, per cause ancora da accertare, facendo cadere il conduttore sotto il cingolato che gli ha ferito gravemente una gamba. Vigile e carico di adrenalina per lo spavento, è stato lo stesso Tomassini (in quel momento solo in mezzo ai campi) a lanciare l’allarme al 118 dal suo cellulare. Tempestivo poi è stato l’intervento dei sanitari e dell’eliambulanza che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove è stato subito sottoposto a un delicato intervento e dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

"Un abbraccio a lui e alla sua famiglia - è il messaggio che i colleghi agricoltori hanno voluto fargli arrivare in questo momento difficile, tramite il presidente di Coldiretti Tommaso Di Sante -. Arrivi ad Eugenio l’augurio di una pronta guarigione e la certezza che per qualunque cosa noi saremo al suo fianco. La solidarietà è una caratteristica secolare del mondo agricolo che in queste circostanze si fa ancora più sentire. Se avesse bisogno di aiuto per proseguire l’annata agricola noi ci saremo".

Tiziana Petrelli