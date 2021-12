Graziano Rossi, 67 anni, è tornato in forma, come tutti quelli abituati alla velocità si è fatto impaziente, in questo caso di tornare a casa, ma per ora resta ricoverato al reparto Neurologia di Fano. La sicurezza innanzitutto dicono i medici, anche perché ieri era domenica ed eventuali altri accertamenti ed esami sulle sue condizioni di salute sono eventualmente in programma per oggi. Peraltro già depone bene...

Graziano Rossi, 67 anni, è tornato in forma, come tutti quelli abituati alla velocità si è fatto impaziente, in questo caso di tornare a casa, ma per ora resta ricoverato al reparto Neurologia di Fano. La sicurezza innanzitutto dicono i medici, anche perché ieri era domenica ed eventuali altri accertamenti ed esami sulle sue condizioni di salute sono eventualmente in programma per oggi. Peraltro già depone bene il fatto che nulla di preoccupante è risultato dalla Tac cui era stato sottoposto al momento del ricovero di un paio di giorni fa. Il padre di Valentino, che in questi giorni si trova in vacanza in montagna con la compagna Francesca Sofia e che certamente segue con attenzione la situazione, si è sentito male nel pomeriggio di sabato scorso mentre era in casa. Pur rendendosi necessario il ricovero in ospedale, le sue condizioni non sono mai parse particolarmente gravi e a provarlo sta appunto il fatto che già da ieri sembra avere ritrovato le piene capacità. Aldilà dell’episodio traumatico che parrebbe felicemente risolto, certamente la situazione venutasi a creare in conseguenza della pandemia non ha aiutato una persona superattiva come Graziano Rossi abituato a muoversi nell’ambito di situazioni competitive nelle quali è rimasto sempre impegnato sin da quando chiuse tanti anni fa la sua bella carriera di pilota. La voglia, forzatamente frenata, di accendere un motore e di andare veloce su qualche tracciato balzava chiara agli occhi del gruppo di amici con i quali abitualmente si ritrovava una volta alla settimana in un ristorante pesarese. Proprio in una di queste occasioni, aveva recentemente rilanciato l’idea di rintracciare, tramite l’intervento di qualche amministrazione comunale dei dintorni, un tratto di strada dismesso dal traffico ufficiale sul quale, come dice lui, quelli che amano guidare la moto o la macchina possano andarci a fare una sgommata nei weekend in piena sicurezza loro e degli altri. Per causa di forza maggiore, l’idea è per ora accantonata, ma Graziano Rossi non è certo uno che molla. Di qualunque cosa si tratti.

Franco Bertini