"Grazie a Fulco il bosco di Tecchie a Cantiano"

Luigi Tagliolini lo conosceva bene. Quando Fulco Pratesi (foto) veniva a Pesaro, loro due erano spessissimo insieme, il primo anche nel ruolo di assessore in Provincia. Ecco il suo ricordo dell’uomo simbolo del Wwf, scomparso ieri a Roma. "Fulco veniva spesso nelle Marche, non solo come responsabile del Wwf nazionale per visitare i nostri meravigliosi Appennini e i nostri litorali, grazie alle sue lezioni e proposte la sua indimenticabile conoscenza dell’ambiente naturale è stato per noi una guida indimenticabile, ci ha trasmesso quanto sia importante la tutela dell’ambiente, quanto sia importante trasmettere alle future generazioni che abbiamo solo questo ecosistema così complesso che ci permette di sopravvivere. Grazie a Fulco abbiamo più di 100 oasi in Italia, se non ci fosse stato il suo supporto non avremmo il bosco di Tecchie a Cantiano, acquistato dagli iscritti del Wwf e dai cittadini negli anni 80".

"Il suo legame con Pesaro si è consolidato grazie a Massimo Pandolfi ambientalista, ricercatore e docente universitario intimo amico di Pratesi che lo coinvolse nel progetto Miralfiore. Se oggi godiamo di aspetti naturalistici nel parco di rara bellezza, di profumi e paesaggi suggestivi lo dobbiamo anche a lui. Come responsabile del Wwf provinciale negli anni 80, sento il dovere di ricordare una persona nobile che tanto ha dato e tanto ha lasciato nelle pubblicazioni e nelle sue interviste televisive, delle sue lezioni di vita naturalistica, sempre pronto e disponibile, con la speranza che la città di Pesaro, le istituzioni trovino un momento per ricordalo. La scomparsa di uno dei padri dell’ ambientalismo e fondatore del Wwf Italia, impone una seria riflessione su quanto non è stato recepito dalle sue raccomandazioni, ”specialmente nel parco miralfiore”, i cambiamenti climatici e le devastazioni in atto sono la triste conferma".