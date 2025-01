Grazie ai fondi della Regione una nuova e moderna spazzatrice

Un nuovo mezzo per il Comune di Macerata Feltria è stato presentato lo scorso 21 dicembre. Si tratta di una spazzatrice che contribuirà a migliorare la pulizia e la manutenzione del territorio. Il nuovo automezzo è stato acquistato grazie ad un contributo di 35mila euro dalla Regione Marche, in seguito all’impegno del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi.

"Un grazie sentito a Nicola Baiocchi per aver messo a disposizione delle risorse fondamentali per il nostro comune. Questo nuovo mezzo rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini", le parole di Massimiliano Gorgolini, sindaco di Macerata Feltria. "Un contributo che non solo migliora i servizi, ma dimostra anche la continua attenzione che Nicola Baiocchi e la Regione Marche riservano ai nostri territori – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Brisigotti –. La Regione continua a sostenere i comuni delle zone interne con un’attenzione costante e concreta, e oggi ne abbiamo un’ulteriore conferma".

"Sono orgoglioso di aver contribuito a questo progetto che migliorerà la vivibilità di Macerata Feltria. È un piacere poter sostenere concretamente i nostri comuni – ha proseguito Baiocchi –, specialmente quelli delle aree interne, dove la presenza delle istituzioni è fondamentale per garantire servizi efficienti e una qualità della vita sempre migliore per i cittadini".