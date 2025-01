Grazie ai fondi della Regione nuovi campi per giocare a bocce

Il 31 dicembre scorso, nel giorno del santo patrono a San Silvestro frazione di Fermignano, sono stati inaugurati i nuovi campi da bocce, un progetto significativo per la comunità locale, a cui hanno partecipato il sindaco Emanuele Feduzi, l’assessore allo sport Fiorella Paolini, il consigliere regionale Giorgio Cancellieri e i parroci della parrocchia, unendo l’aspetto civile e religioso dell’iniziativa. Grazie a un finanziamento regionale di 60mila euro, distribuiti in due tranche, tramite la tabella E, destinata a infrastrutture culturali e sportive e al comune di Fermignano, che ha curato la progettazione dell’impianto, si è realizzata un’opera che mira a rivitalizzare una frazione spesso lontana dal centro e dalle principali attività ludiche.

"È un progetto a cui tengo molto, sia perché mi fa ripensare ai nostri genitori che giocavano con passione a questo sport, quando i campi da bocce di San Silvestro, ben 4 all’epoca, erano frequentatissimi dai fermignanesi, perché qui c’erano e a Fermignano no. Sia perché, oltre all’intento sportivo, potrà creare occasioni conviviali e offrirà la possibilità di stare insieme, insieme al vicino campo polivalente, per il quale ho stanziato 25mila euro dal mio budget personale di consigliere" – continua Cancellieri – "perché secondo me il tempo ludico e sportivo non è sprecato, è incontro e sana socializzazione".

Il sindaco si è dichiarato soddisfatto della stretta sinergia con la Regione. "Il 2024 finisce molto bene per noi, sia per l’inaugurazione di quest’opera, importante per la comunità di San Silvestro, che potrà rianimarla insieme al vicino campo polivalente, sia perché ho appena ricevuto la notizia che dal Ministero che ci hanno finanziato 1.125.000 euro per la nuova mensa scolastica".

Numerosi residenti hanno preso parte all’evento, cimentandosi nelle prime sfide a bocce, sotto la guida di Filippo Regini, presidente della Bocciofila Fermignanese e coordinatore del progetto. Un’iniziativa per rilanciare una tradizione locale e rafforzare il senso di comunità promuovendo una nuova vitalità sociale e sportiva.

Valentina Damiani