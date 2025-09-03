"Grazie don Alcide, con te 55 anni di luce"

Don Alcide Baldelli, parroco di Montemaggiore al Metauro, Villanova e San Liberio, ha raggiunto i 55 anni di sacerdozio, dei quali gli ultimi 25 trascorsi proprio come responsabile di queste tre località della media Valmetauro.

"Un traguardo – dicono i suoi parrocchiani – che non è solo un numero, ma la testimonianza concreta di una vita donata al servizio di Dio e dei fratelli. Don Alcide, con la sua presenza discreta, ma costante, ha accompagnato generazioni di famiglie, condividendo momenti di gioia e di dolore, di festa e di preghiera".

Arrivato a Montemaggiore un quarto di secolo fa, il don ha saputo inserirsi con semplicità e dedizione, diventando per molti un punto di riferimento sicuro. "Con la sua parola sempre rassicurante, con i suoi gesti quotidiani e con la sua vicinanza sincera, ha contribuito a costruire una comunità viva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti", riprendono i fedeli.

"Nel corso di questi anni non ha solo guidato la vita liturgica della parrocchia, ma ha anche promosso iniziative di carità, sostenuto i giovani nel loro cammino, incoraggiato le famiglie a vivere la fede nella quotidianità".

"Il suo sacerdozio è stato, ed è, – prosegue la nota di gratitudine – un invito costante a guardare con fiducia al Vangelo come luce che illumina i passi di ogni giorno".

La ricorrenza di questo doppio anniversario, e cioè i 55 anni dall’ordinazione e i 25 di presenza a Montemaggiore, é per la comunità occasione di gratitudine: "Un grazie – concludono i fedeli rivolti al religioso – che nasce dal cuore, perché la vita di don Alcide è intrecciata con quella di tanti parrocchiani".

