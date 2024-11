Grease, il musical eterno

Da giovedì 7 fino al 10 novembre al Teatro Rossini di Pesaro per la stagione di prosa andrà in scena "Grease" allestito dalla Compagnia della Rancia. Sarà una residenza di riallestimento di Jim Jacobs e Warren Casey. La regia è di Saverio Marconi. Con più di 50mila spettatori che hanno già applaudito lo spettacolo nei soli primi tre mesi del tour 2024, "Grease" si conferma il musical più amato. Lo spettacolo è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop", un cult intergenerazionale che, dopo aver ampiamente superato i 2 milioni di spettatori dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione, amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo.

Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti, e dopo più di cinquant’anni l’energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo. L’amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che nasce nelle "sere d’estate" risuona tra le note dell’inconfondibile colonna sonora, proposte nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo, a ritmo di rock’n’roll. In scena, un affiatatissimo gruppo di 18 giovani e talentuosi performer. Giovedì e venerdì appuntamento alle 21, sabato alle 19 e domenica alle 17. Biglietti da 5 a 35 euro. Info. www.amatmache.it

b.t.