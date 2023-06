Green Festival, la sostenibilità come obiettivo

Domani 18 giugno dalle 9, nella Sala Conferenze dell’Ente Parco in via Rio Maggio 1, appuntamento a Carpegna dell’itinerante Green Festival Montefeltro organizzato e coordinato da Gabriele Geminiani, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Carpegna, l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello e Romeo Salvi, già presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino. "Tutelare la biodiversità. Ecosistemi, acqua, salute: scenari di sostenibilità" è il titolo dell’incontro accreditato con 9,1 punti dal Ministero della Salute per medici, farmacisti, infermieri e fisioterapisti. "Sarà una giornata molto ricca - assicura Luca Pasquini assessore alla Cultura - con le relazioni dei farmacisti Flavio Di Luca e Romeo Salvi e dell’agronomo Giuseppe Curina coordinato da Antonio Astuti vicepresidente dell’ordine dei farmacisti. Il primo pomeriggio una bellissima escursione lungo il torrente Mutino, alle 17 in piazza Conti concerto poetico dedicato a Tonino Guerra "L’ Angelo coi baffi" con i Rosamundo Duo e conclusione con il Prosciutto di Carpegna Dop".

am.pi