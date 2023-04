Green Power Systems e Team Clp Moto rafforzano un’alleanza già solida

Prosegue la collaborazione tra Green Power Systems e il Team CIp Moto. È la stessa azienda del Montefeltro ad annunciare il rinnovo per il sesto anno della partnership e confermarsi “Title Sponsor“ e parte attiva del Team Cip Green Power di Moto3. Green Power Systems progetta, produce e commercializza gruppi elettrogeni e torri faro in tutto il mondo, dal 2018 è nel campionato mondiale di MotoGP.

"La nostra mission aziendale è senza dubbio in linea con le ambizioni del Team e di quei valori fondamentali e competitivi che costituiscono questa fantastica disciplina. Un ringraziamento speciale va ad Alain, figura chiave e Team Principal del Team Cip Green Power e al suo staff che assieme seguono le performance e lo sviluppo sempre in crescita del Team. Auguro un super 2023 ai nostri nuovi e talentuosi piloti Lorenzo Fellon e David Salvador", il commento di Alberto Brugnettini direttore operativo Green Power System.

Inoltre per il terzo anno consecutivo Green Power Systems rinnova la partnership con Rnf MotoGP Racing in qualità di sponsor per il Campionato mondiale di MotoGP. "La forte visibilità che ci garantisce il palcoscenico della MotoGP non ha eguali, e farlo con il Team di Razlan Razali è senza dubbio un plus in più. Un legame forte e concreto e si conferma tale con il rinnovo di questa partnership. Il nostro obiettivo, oltre alla visibilità internazionale del brand, è quello di creare relazioni imprenditoriali con le numerose aziende che sostengono questo sport. I i nostri piloti Oliveira e Fernández guideranno Aprilia, eccellenza italiana dei marchi motociclistici più conosciuti e vincenti", spiega Raffaele Brugnettini, Ceo di Green Power Systems.

fra. pier.