L’alleanza Pd-M5s nelle Marche non si farà. "Questione chiusa da tempo", ha replicato Vito Crimi, capo politico del Movimento, all’appello del premier Conte. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci non si è dato per vinto fino all’ultimo, e ancora ieri postava sui social inviti all’alleanza per "non favorire la destra" e "concretizzare e valorizzare il lavoro svolto in questi mesi dal governo Conte". Ma le parole di Crimi, che non lasciano spazio ad interpretazioni, hanno messo fine alla partita. Così come lo sfogo di Gian Mario Mercorelli, candidato presidente del Movimento: "Io non mollo, non l’ho mai fatto e non comincerò oggi". Seguito dall’elenco per cui, a suo avviso, l’alleanza non è possibile, infarcito di tanti sassolini tolti dalle scarpe: "Si dice che abbiamo tirato dietro la promessa di qualche poltrona, come farebbe quel padrone distratto che tira un osso al cane per farlo smettere di abbaiare quando non ci riesce con i calci. E’ questo il futuro che vogliamo costruire? Cinque anni sotto padrone, con qualche osso e molti calci? No, grazie". E ancora: "Ci vuole coerenza nelle scelte. E’ stato coerente oggi, a 48 ore dal deposito delle liste, cambiare parere? Penso di no. E sarebbe onesto dire: ehi ragazzi, ci abbiamo ripensato? No. Le Marche meritano una diversa amministrazione e, soprattutto, più coerenza e onestà intellettuale". E ancora: "Io Conte non l’ho sentito chiedere nulla, tantomeno imporre qualcosa. L’ho letto dire cose di buon senso, parlare di dialogo, progetti, obiettivi. Progetti ne abbiamo e il dialogo lo abbiamo offerto, un obiettivo anche, e abbiamo anche tentato di condividerlo, per anni. In cambio, di recente abbiamo avuto l’emendamento taglia-Mercorelli, un po’ dopo il messaggino ‘ciao Gianni’. Pensate che se Conte si fosse visto trattare così, a calci nel sedere, avrebbe insistito tanto sul dialogo? Vedo suggestioni, sussurri, bisbigli, fakenews diffuse ad arte, disinformazione, una roba da Kgb, un’arma tattica che quasi cent’anni ma che è ancora pericolosa. L’unico scudo contro quell’arma rimane quell’impianto di valori costituito da progetto per il futuro, coerenza e onestà intellettuale".

E infine: "Già che ci siamo, fatemi dire una cosa ancora: mica vorrete correre dietro a quel che dicono alcuni fuoriusciti pure male dal Movimento, gente che adesso sputa veleno perché è rimasta senza l’ossetto da rosicare. Qua c’è delle gente perbene che non abdica a se stessa per qualcosa, che non rinnega dieci anni di credo per diventare, che ne so, una corrente".

Preso atto dell’impossibilità di un accordo, Giovanni Gostoli, segretario regionale Pd, ha accusato delle peggiori cose coloro che fino al giorno prima corteggiava: "Adesso è più chiaro a tutti: il M5s delle Marche è in mano a fanatici e nostalgici del governo con la Lega. E’ per questo che ancora una volta chiudono le porte ad un’intesa con il centrosinistra, ma vinceremo comunque perché in tanti, delusi dal Movimento, sono già con noi. Le condizioni per realizzare un’intesa c’erano tutte. Ma purtroppo nel M5s al buonsenso e alla concretezza è prevalsa l’ideologia". Il ministro Boccia invita gli elettori 5 Stelle a ricorrere al voto disgiunto per non consegnare la vittoria alla destra, ma il sistema elettorale delle Marche non lo prevede.

Patrizia Bartolucci