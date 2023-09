Grossa frana sul S. Bartolo Abbattuti tutti i divieti: aperto sentiero a rischio

"Vengo a camminare sul San Bartolo perché è un luogo bellissimo, ma quello che ho visto è un pericolo reale che non si può ignorare". Sabina Sangiorgi, una turista emiliana, commentava così ieri mattina lo scorcio del parco San Bartolo oggetto di interventi di Marche Multiservizi, e i cui divieti non vengono osservati da chi cammina lungo i sentieri del parco. Alla fine del grande parcheggio subito dopo il faro infatti, in direzione Santa Marina alta, c’è una rete plastica di colore arancione, che indica lavori in corso, completamente divelta: "Guardi qua – fa notare la turista – venga a vedere. Questa rete è stata abbattuta e questo lungo tubo è completamente scoperto", dice indicando proprio una tubazione lunga circa dieci metri che emerge dal sentiero. Ma il pericolo è di fianco, nello smottamento del terreno che dà sul precipizio, per delimitare il quale erano stati posizionate delle transenne, anch’esse abbattute: "E’una situazione di estremo pericolo, bisogna avere rispetto per i segnali di divieto, se sono stati messi c’è un motivo – spiega la signora che era venuta a camminare con il compagno e con altri due amici – il terreno è franato per parecchi metri e passare qui è rischioso. Chi ha abbattuto le transenne non ha rispetto per il luogo, per chi ci lavora e anche per la propria incolumità. A proposito, io sono qui da stamattina, ma non vedo nessuno che lavora e anzi l’area mi pare in abbandono. Ci vorrebbe più attenzione anche da chi gestisce il parco: se qualcuno cade nel vuoto come la mettiamo?". E’ stato abbattuta anche la recinzione arancione in plastica che si trova una trentina di metri più avanti quella che, venendo dalla vigna che si affaccia al mare, conduce al grande parcheggio. Un tratto vietato i cui segnali di pericolo sono stati abbattuti ed elusi. In proposito Simona Francolini, direttore della funzione rete di Marche Multiservizi dice: "Il tubo è stato posato perché ci sono state frane. Il nostro tubo è stato divelto e danneggiato in due momenti successivi dagli smottamenti: uno martedì 22 agosto e un altro domenica 27 agosto. Abbiamo per questo posizionato una tubazione in superficie dentro la quale passa acqua che alimenta parte di Casteldimezzo e Fiorenzuola. Abbiamo posizionato divieti e chiuso il sentiero, segnalando la situazione di pericolo a Comune e d Ente Parco. Ora interverremo subito per ripristinare la sicurezza, cercando di capire se gli smottamenti continueranno".

Davide Eusebi