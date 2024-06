Grossi forte coi numeri: "E ora una struttura da 100 posti di degenza"

I sassolini dalla scarpa ora se li toglie Daniele Grossi perché sono i numeri a dargli ragione. La sua lista Uniti verso il Futuro vince la competizione con poco più del 50% dei voti, lasciando al palo Silvia Venerucci di Condivisione e Partecipazione, che si ferma al 39%, e Livio Mercatelli di Insieme per un Futuro Migliore che arriva all’11%. "Sono stati 5 anni intensi – spiega Grossi – nei quali ho gestito troppe emergenze, dal Covid, alle tensioni dei prezzi dovute alle guerre fino alle alluvioni, e sono sempre stato molto concentrato. Avevo paura di aver perso il contatto coi cittadini perché troppo impegnato per questo mi è piaciuto spendermi per la campagna elettorale, per capire se tutto questo mio lavoro era arrivato ai cittadini. Mi sono ripresentato al voto perché non ero realizzato al 100% e volevo far vedere a chi mi ha sostenuto nel 2019 che siamo soltanto all’inizio: quella della fusione è una rivoluzione del comune che è appena partita, deve crescere e svilupparsi per rendere palesi tutti i suoi benefici. Dovevo ai miei elettori il mio impegno per far vedere che era una scelta giusta". Ora arriva una netta riconferma: "Lavorerò da subito con la mia bellissima squadra per il bene della comunità, per dimostrare che abbiamo fatto la scelta giusta. Il mio non è un programma di ideologie ma un programma concreto fatto di 20 milioni di euro di risorse dal Pnrr e dai bandi regionali. Lavoreremo da subito per una struttura socio-sanitaria a Mercatale che sia il fiore all’occhiello del Montefeltro, con 100 posti in risposta a bisogni sanitari e sociali, dal dopo di noi al centro diurno per anziani".

Le due liste che aveva contro se si fossero presentate unite avrebbero potuto avere velleità di vittoria? "Lo dicono i numeri, nemmeno sommate ci superano". E la storia della fusione con Urbino? "Una minaccia utilizzata dagli avversari per sottrarre voti, hanno fatto campagna elettorale mirata a questo genere di cose. La fusione con Urbino ora non è nemmeno ipotizzabile perché abbiamo dieci anni di finanziamenti dalla precedente fusione che vogliamo mettere a terra e far fruttare ma come amministrazione siamo pronti ad ascoltare. Per ora non esiste nessun progetto se i tempi saranno maturi e se ci sarà un progetto in tal senso ci rimetteremo al giudizio con un referendum popolare".

Andrea Angelini