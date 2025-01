Grosso tubo rotto, allagato il vano contatori di un palazzo: proteste

Rottura di una conduttura e relativi disagi per i residenti ieri mattina in via Kennedy e in via Bonghi. La rottura avviene alle 7,30: si tratta di un tubo dal grosso diametro, che si rompe probabilmente per il solito problema della vecchiezza dell’impianto. Quindi l’acqua fuoriesce copiosamente, tra l’altro creando anche un quasi spettacolare effetto cascata, visto che quel tratto della via è in discesa.

Il problema aggiuntivo poi è che l’acqua finisce in un pozzetto dell’Enel che è collegato con la caldaia di un grosso condominio. Tanto che i residenti di quel condominio ieri mattina, in una mail inviata al "Carlino", scrivevano: "Attraverso i tubi dell’ Enel l’acqua sgorga come una cascata nel vano caldaia e tra i contatori del condominio di via Bonghi 11 Pesaro. Sono stati chiamati i pompieri che per prima cosa hanno tolto l’elettricità e verificato che il problema era di Mms, hanno chiamato e fatto intervenire i tecnici. Tra l’altro prima che arrivassero i pompieri alcune persone erano scese al vano caldaia con l’acqua alta 10 centimetri correndo un pericolo gravissimo a loro insaputa!

A tuttora il problema (erano le 11.30 circa, ndr) non è risolto e siamo senza corrente elettrica e non sappiamo nè quando verrà risolto nè soprattutto quali danni abbia provocato. Mi pare assurdo che una rottura dell’acquedotto si riverberi in un condominio attraverso i tubi dell’ Enel e non ci sia uno scarico di sicurezza che faccia defluire l’acqua nelle fogne in caso di rottura!"

Il problema è stato poi risolto da due squadre di operai e tecnici di Mms intorno alle 15,30. Rottura riparata, e a parte il problema del condominio, disagi limitati per il resto dei residenti, che, a causa del calo di pressione, si sono visti arrivare solo in maniera debole l’acqua ai piani alti delle abitazioni finchè il tubo non è stato riparato.

red. pes.