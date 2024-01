Grotta, che battaglia. Ortona cede solo alla fine

Yuasa Battery Grottazzolina

3

Sieco Service Ortona

1

YUASA BATTERY : Cubito 2, Vecchi 4, Lusetti, Canella 8, Mattei 8, Bruening 32, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 14, Marchiani, Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 7. All. ortenzi

SIECO SERVICE ORTONA: Fabi 8, Broccatelli, Bertoli 10, Benedicenti (L1), Del Vecchio, Marshall 20, Patriarca 5, Cantagalli 21, Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Dimitrov 3, Edoardo Lanci. All. Nunzio Lanci

Arbitri: Mesiano - Angelucci

Parziali: 25-23 (26’), 25-19 (29’), 22-25 (27’), 25-23 (31’)

Vince la quattordicesima stagionale Grottazzolina contro Ortona che non molla mai la presa e rimane sempre in gara. Primo parziale con un equilibrio iniziale spezzato da un break pesante di Grottazzolina che scava un solco di quattro punti che Grotta porta avanti. La Sieco ha per bomber esperti, Bertoli e Marshall, che la riportano ad un solo punto ma l’attacco di Bruening vale il 25-23.

Secondo parziale con la Sieco subito avanti ma la rimonta di Grotta si concretizza, dopo una lunga serie di Check, intorno a quota 16 con il sorpasso di Grotta che allunga ancora con i break piantati sempre da Bruening. Il vantaggio non scende di una virgola e ancora la Yuasa a chiudere 25-19 con la ricostruzione di Bruening dopo una spettacolare alzata di Vecchi.

Ortona ormai ha poco da perdere e spinge forte in tutti i fondamentali, guadagnandosi un buon vantaggio con Grotta che subisce qualche muro di troppo. Secondo time-out, Grotta sul 12-17. I punti restano sempre tanti ma nel finale Grotta accorcia, mancando però l’aggancio e la Sieco la riapre 22-25.

Quarto parziale equilibrato con il servizio di Fedrizzi che scava il solco per Grotta a metà parziale ma la Sieco non molla e si arriva punto punto fino alla fine con Grotta che chiude con un attacco out di Marshall in ricostruzione, rivisto ben due volte al video check.