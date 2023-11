Gru a Palazzo Almerici. Luminarie in via Mazza. Così cambia la viabilità

"Le luminarie in via Mazza arriveranno appena avremo sistemato la gru necessaria al cantiere per la riqualificazione di Palazzo Almerici". L’assessore Enzo Belloni risponde ai cittadini preoccupati di non veder appese luminarie nella via che porta alla Oliveriana. Proprio perché il cantiere è stato consegnato, è imminente l’arrivo di una grande gru, le cui fasi di montaggio, comporteranno modifiche alla viabilità dal 28 novembre al 1 dicembre. L’ordinanza, la 2435 del 23 novembre, impone il divieto di transito in via Mazza a partire dall’intersezione con via Passeri e il divieto di circolazione anche nel tratto di via Mazza in corrispondenza con via delle Galigarie: per tutti eccetto per i residenti e per i veicoli impiegati nei lavori. Nei giorni indicati dall’ordinanza (28, 29, 30 novembre, 1 dicembre), la Biblioteca e il Museo Archeologico Oliveriani saranno chiusi al pubblico. Il provvedimento inoltre impone: il doppio senso di circolazione nel tratto di via Mazza compreso tra via Zacconi e piazza Antaldi (a vista, per residenti); il divieto di sosta (con rimozione) in ambo i lati di via Passeri nell’area di intersezione con via Mazza (20m prima e 20m dopo l’incrocio); il doppio senso di circolazione in via Cortirola (a vista, per residenti); il divieto di sosta (con rimozione) in tutta piazza Antaldi; la direzione obbligatoria a destra in via Zacconi, punto d’intersezione con via Giordani. E non solo. Per ulteriori info consultare l’ordinanza.