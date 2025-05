Gru a palazzo, via Rossini chiusa

Dalle ore 8.30 di oggi a mercoledì 21 maggio, fino alle ore 20.00, sarà in vigore l’ordinanza che prevede la chiusura di via Rossini per consentire le operazioni di montaggio di una gru all’interno del cortile di Palazzo Lazzarini che si trova al civico 53, davanti al Duomo.

La ditta collocherà un grosso autocarro con sollevatore e stabilizzatori che occuperà tutta la strada e non sarà spostato durante le ore notturne. A piedi si potrà transitare passando sul sagrato del Duomo, ma nei momenti di sollevamento dei carichi saranno bloccati anche i pedoni che potranno proseguire nei due sensi, sia chi viene dal mare che chi viene dalla piazza.

Il percorso alternativo sarà da via Dell’Abbondanza a via Della Ginevra a via Mazzolari. L’ordinanza, in particolare, dispone il divieto di transito, eccetto i veicoli autorizzati; il divieto di transito per i pedoni a cui è consentito il transito sul sagrato del Duomo in assenza di operazioni di sollevamento; la deroga al divieto di sosta secondo segnaletica; il restringimento della carreggiata secondo segnaletica; la deroga al senso unico, a vista, per i veicoli impiegati nei lavori; la deroga al divieto di transito e sosta in zona ztl.