"Gruppi di acquisto? Non funziona"

Fino a novembre del 2022 in provincia avevano chiuso circa 70 ditte di autotrasporto. Il quadro attuale è di 4mila autisti per circa 100 aziende. Da una parte si registra la mancanza di autisti e dall’altra anche il peso del caro-gasolio "che va ad incidere – dice Riccardo Battisti, segretario provinciale Cna autostrasportatori – soprattutto sul movimento delle merci all’interno della città o comunque sui tragitti brevi e quindi, ad esempio, sulle consegne per conto di Amazon".

Perché solo e soprattutto sul commercio urbano?

"Perché il prezzo alla pompa è salito di circa 30 centesimi al litro e non ci sono sconti sulle accise, mentre per i mezzi Euro 5 e Euro 6, automezzi grandi e di ultima generazione, lo sconto è rimasto ma di 25 centesimi".

Per chi usa camioncini per il trasporto merci sui tragitti brevi, quanto incide l’aumento del gasolio?

"In un anno lavorativo l’aumento dei costi è intorno ai 10mila euro".

Pompe bianche e cioè fuori dalle compagnie petrolifere disi risparmia qualcosa?

"Abbiamo organizzato dei gruppi di acquisto e ci sono due distributori così, uno a Pesaro, l’altro a Fano. Ma non sempre è conveniente perché a volte risparmi ma altre volte trovi che il prezzo alla pompa in autostrada è addirittura minore. Infatti i gruppi d’acquisto vanno direttamente ad ordinare dei carichi nelle raffinerie ma questo sistema viene contrastato dai grandi del settore che non amano questa concorrenza. Per cui capita che quello che compri direttamente dalle raffinerie possa anche essere superiore al prezzo di mercato".

Il settore dell’autotrasporto come sta andando?

"La domanda è superiore all’offerta per cui capita che vengano richiamati al lavoro anche autisti in pensione. E si sta andando verso una concentrazione delle aziende. Le ditte poi si stanno rubando gli autisti".

Quanto guadagna un camionista?

"Intorno ai 2500 al mese con la diaria e le trasferte. Altrimenti parliamo di 1500-1600 euro al mese".