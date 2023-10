"Gruppo Azione in Consiglio a Fano: addio tessere?"

"A chi non aderisce al gruppo consiliare di Azione saranno ritirate le tessere". Acque agitate in Azione Fano al termine del tesseramento. Il segretario cittadino Stefano Marchegiani (nella foto), che è anche consigliere comunale, si è dato tempo una settimana per la costituzione del gruppo consiliare che dovrebbe essere formato dallo stesso Marchegiani e dai nuovi tesserati Giampiero Pedini (gruppo misto ed ex Noi Città), Edoardo Carboni e Enrico Cipriani, entrambi espressioni delle civiche del sindaco Massimo Seri. Pedini ha già fatto sapere di essere pronto ad aderire al gruppo consiliare, "Azione è l’unico partito che è stato capace di far notare le lacune di questa maggioranza. Penso che davanti a noi ci sia una prateria di consensi".

Vorrebbero, invece, prendere tempo ed evitare così un passaggio brusco Cipriani (Noi Città) e Carboni (noi Giovani). "Capisco l’importanza di creare il nuovo gruppo che avrebbe quattro consiglieri più il sindaco, ma va anche rispettato chi ci ha eletto, in fondo manca così poco al termine della legislatura (per la precisione otto mesi, ndr)". L’idea, però, non piace a Marchegiani che commenta: "Non sono un grande giocatore di scacchi, ma nessuno è stato tirato per la giacca o indotto ad iscriversi ad Azione. Non posso concedere più di una settimana, penso che chi non vuole fare il gruppo evidentemente – conclude il consigliere – ha sbagliato a tesserarsi".

