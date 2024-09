Gualtieri succede a Ricci nella presidenza di Ali: "Ha fatto un gran lavoro"

Il sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente nazionale di Autonomie locali italiane (Ali), al posto di Matteo Ricci. L’elezione è avvenuta nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, dove si è tenuto il XX Congresso nazionale di Ali. "Per me è un onore accettare questa elezione alla presidenza di Ali. Avrò bisogno di tutti per proseguire il lavoro di crescita dell’associazione. Ringrazio Matteo Ricci, guida illuminata di Ali, che ha saputo lavorare in modo tale da salvare l’associazione e metterla in una posizione di rinnovato progresso", ha sottolineato Roberto Gualtieri.