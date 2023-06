"Guano alla Corte Bassa" Progetto Comune insorge

Escrementi di piccione alla Corte Bassa. Lo denuncia Progetto Comune, che accusa l’attuale amministrazione di disattenzione e incuria. Scrive Progetto Comune: "Uno dei refrain di questa giunta è la rinascita della cultura a Fossombrone. Purtroppo, tra il dire e il fare a volte ci si trova di fronte a situazioni a dir poco grottesche".

"Alcuni cittadini - prosegue la nota - ci hanno riferito che nel palazzo della Corte Bassa le porte e una finestra dell’appartamento di proprietà comunale, a causa di una incuria non accettabile, sono state lasciate aperte, e dalle foto si deduce già da diverso tempo: certo è che i locali sono pieni di piccioni, che naturalmente li hanno di nuovo imbrattati di guano. Perché diciamo di nuovo? Ricordiamo che all’inizio del 2017, dopo aver trovato in uno stato pietoso tutto il complesso, la precedente amministrazione aveva proceduto in collaborazione con gli uffici preposti all’individuazione di una ditta specializzata nella pulizia del guano. Anche grazie ad un’associazione civica, erano stati resi accessibili i locali dell’appartamento comunale, tanto che a marzo di quell’anno furono aperti a numerosi visitatori per le giornate FAI di Primavera. Non parliamo dell’impegno profuso dal compianto ingegner Cornettone, allora assessore di riferimento, per il recupero del tetto e della facciata. Oggi ci troviamo ad aver fatto un balzo indietro di sette anni. È evidente come nessuno si occupi di controllare il complesso, tanto da lasciare porte e finestre aperte per mesi".

La conclusione di Progetto Comune: "Chiediamo che si intervenga quanto prima per riportare il palazzo perlomeno alle condizioni in cui è stato ereditato dall’amministrazione Berloni".

a.bia.