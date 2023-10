Guarda che luna, con i telescopi del Gruppo astrofilo

La Luna sarà la protagonista del weekend pesarese. Questa sera infatti, in occasione della "Notte Internazionale della Luna" organizzata dalla Nasa, il Gruppo astrofili pesarese invita tutti al castello di Novilara, dove ha allestito un vero evento, con tante sorprese per i partecipanti. "Dalle 20,30 – spiega Giovanni Panzieri, socio fondatore del Gap – i nostri telescopi saranno come sempre a disposizione gratuitamente del pubblico nei pressi della ex scuola elementare. La tradizionale osservazione con gli strumenti sarà anche supportata dalla proiezione su uno schermo della mappa della Luna per facilitare la visione delle montagne e dei crateri lunari, ma anche da diversi filmati emozionanti. Se le condizioni lo consentiranno poi, si potrà vedere su un maxischermo le immagini catturate in diretta dai telescopi". Gli astrofili intratterranno i partecipanti con descrizioni del cielo, racconti sul satellite e sulle interazioni con la Terra e si osserveranno anche altri astri della volta stellata. "Chi possiede un proprio telescopio – prosegue Panzieri - sarà libero di portarlo e partecipare in autonomia all’evento. Al termine, chi lo vorrà, potrà prenotare un attestato di partecipazione, uguale in tutto il mondo. Il sito di Novilara infatti, è stato inserito nella Carta Mondiale dei siti Nasa per l’osservazione della Luna. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pesaro e la circoscrizione Colline e Castelli metterà a disposizione un punto ristoro vicino ai telescopi. L’auspicio del Gap – conclude l’astrofilo - è quello di far diventare questa serata una ricorrenza fissa annuale, con uno sguardo speciale al 2024".

Francesca Pedini