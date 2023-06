La Guardia di Finanza di Pesaro festeggia il 249° anniversario dalla sua fondazione

Pesaro, 26 giugno 2023 - Si è aperta con la consueta esecuzione dell'Inno di Mameli la 249^ cerimonia dedicata alla ricorrenza della fondazione del corpo della Guardia di Finanza, alla presenza del prefetto di Pesaro, Emanuela Saveria Greco e autorità politiche, civili, religiose e militari. "Un momento solenne, quello di questa mattina, che ci invita nuovamente a riconoscere e sposare gli impegni che abbiamo nei confronti della nostra nazione – ha detto il comandante Paolo Brucato, alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza –. Rappresentiamo un'istituzione moderna che mantiene le sue tradizioni, ma che si adegua al trascorrere del tempo così da essere capace di contrastare la moderna criminalità, schiva e tecnologica". Una cerimonia che porta a galla il bilancio operativo - dall'1 gennaio 2022 al 31 maggio 2023 - e rendiconta il lavoro portato avanti in questo ultimo anno dalla stessa Guardia di Finanza sul territorio pesarese. sono stati eseguiti 6264 interventi ispettivi e 595 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sono 72, invece, i soggetti denunciati per reati tributari, di cui 1 tratto in arresto. Il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, è stato di oltre 9,8 milioni di euro. Le attività investigative e di analisi sull’indebito utilizzo dei crediti d’imposta hanno permesso di accertare frodi per circa 1,3 milioni di euro. Sono stati individuati 88 evasori totali e 48 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono 21, invece, gli interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti nonché oltre 100 interventi in materia di trasparenza dei prezzi nel settore dei prodotti petroliferi e sono stati svolti circa 39 interventi a tutela del Monopolio statale del gioco e delle scommesse. Nel comparto della tutela della spesa pubblica, per il corrente anno, sono stati 180, cui si aggiungono 74 indagini delegate dalla magistratura nazionale e dalla magistratura contabile: 117 soggetti sono stati denunciati e 15 sono stati segnalati alla Corte dei conti per danni erariali pari a circa 580 mila euro. Le frodi scoperte ai danni dell’Unione europea ammontano a oltre 250 mila euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a circa 1,1 milioni di euro. I controlli sul reddito di cittadinanza hanno riguardato, grazie alle mirate analisi elaborate dalla componente speciale del corpo, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per circa 460 mila euro e denunciati 66 soggetti. In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 4,4 milioni di euro e denunciate 6 persone. Le persone denunciate per reati in materia di appalti e corruzione sono 27. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state accertate condotte riciclatorie per circa 350 mila euro e sono state denunciate 15 persone, mentre il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha portato alla verbalizzazione di 48 soggetti, di cui 29 denunciati all’Autorità Giudiziaria (10 tratti in arresto) e 19 segnalati al Prefetto, e al sequestro di oltre 6,5 kg di sostanze. Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 239 interventi e 19 deleghe dell’Autorità giudiziaria, sottoponendo a sequestro circa 752mila tra prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri. Denunciati 20 soggetti all’A.G. e segnalati amministrativamente 48 soggetti. Complessivamente, il presidio della Guardia di Finanza sul territorio della provincia ha permesso di controllare 2.669 autoveicoli e di sottoporre a controllo 2761 persone. Alla fine della cerimonia sono stati anche consegnate alcune ricompense di ordine morale, concesse nel corso dell’ultimo anno alle Fiamme Gialle pesaresi, distintesi per alcune attività di servizio.