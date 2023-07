Guardia Medica, a Mondavio quasi a pieno regime, a Mondolfo riapre dopo giugno

Notizia importante per gli abitanti della media Valcesano. In questo mese di luglio la postazione di guardia medica di Mondavio funzionerà quasi a pieno regime, cosa che non accadeva da circa due anni, esattamente dall’autunno del 2021, quando il servizio ha iniziato ad essere a singhiozzo. Dal prospetto sui turni di continuità assistenziale diffuso dal Distretto Ast di Fano, guidato dal direttore Giovanni Guidi, emerge che la postazione mondaviese avrà coperti 36 turni sui 41 complessivi, l’88%; e c’è un ulteriore aspetto rilevante: la situazione è molto chiara anche per gli utenti, perché saranno operativi tutti i turni delle 31 notti (nella consueta fascia oraria dalle 20 alle 8 del mattino successivo) e tutti e 5 quelli diurni del sabato (dalle 10 alle 20). Rimangono scoperti unicamente i diurni delle domeniche, quando gli utenti potranno valutare se rivolgersi al punto di primo intervento dell’ospedale di Pergola o al pronto soccorso del ‘Santa Croce’ di Fano. "Si tratta di un trend incoraggiante – commenta il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi -, perché dopo il raggiungimento della soglia dell’80% nel mese scorso, adesso siamo vicini al 90". Per quanto riguarda la città dei Bronzi, va evidenziato che il servizio di guardia medica sarà in funzione da oggi al 31 luglio 21 volte su 41, in pratica nel 50% dei turni, in linea con i mesi scorsi. Nello specifico, si tratta dei diurni di domani e di sabato 8; e dei notturni di domani, del 3, del 5, del 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31. Notizie parzialmente positive, infine, per la postazione di Mondolfo (all’interno della Casa della Salute ‘Batolini’), che in questo mese riaprirà i battenti dopo l’azzeramento totale registrato a giugno. Esattamente dieci i turni garantiti: tutti quelli diurni dei sabati (dalle 10 alle 20) e delle domeniche (dalle 8 alle 20). Sempre nel territorio comunale di Mondolfo è operativa la guardia medica turistica a Marotta i martedì e i giovedì dalle 12,30 alle 15,30.

Sandro Franceschetti