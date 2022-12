Guardia medica ancora a singhiozzo

Guardie mediche a singhiozzo anche nel primo mese del 2023 nelle postazioni di Pergola e Mondavio, dove ormai da un anno il servizio non è più garantito integralmente. Da dopodomani al 31 gennaio, sui 42 turni complessivi (11 diurni e 31 notturni), sia nella città dei Bronzi che nel Comune della Rocca Roveresca ne saranno coperti 26 (poco più del 60%), mentre per 16 volte il medico della continuità assistenziale sarà assente. Facendo il computo di entrambi i presidi, dei 42 turni del mese, 14 saranno doppi, cioè coperti sia a Pergola che a Mondavio; 24 vedranno la presenza del medico o nell’una o nell’altra postazione; e 4 saranno contemporaneamente scoperti.

Tutti e 4, questi ultimi, sono turni diurni (dalle 8 alle 20): quelli di capodanno, dell’Epifania, di domenica 15 e di domenica 22. Giornate nelle quali le soluzioni che rimangono agli utenti della media e alta Valcesano in caso di malore o infortunio sono di rivolgersi al Ppi (Punto di primo intervento) dell’ospedale “Santi Carlo e Donnino“ di Pergola, oppure al pronto soccorso del “Santa Croce“ di Fano, se non allertare direttamente il 118. Prendendo in esame una ad una tutte le giornate di gennaio, emerge che nella città dei Bronzi saranno coperti sei turni diurni: quelli del 5, del 7, dell’8, del 14, del 21 e del 29; e venti notturni: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31.

A Mondavio un solo turno diurno (quello di sabato 28) e 25 notturni: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Nei 24 turni coperti in una sola postazione, dal presidio sprovvisto di medico occorrerà chiamare l’altro, componendo il numero 0721 739721 per contattare Pergola e lo 0721 9898457 o il 339 8684924 per parlare con la guardia medica di Mondavio.

Due location, è bene ricordarlo, che distano l’una dall’altra circa 25 chilometri, e che rendono impossibile al medico intervenire direttamente a casa del malato, come avveniva, invece, quando la rete della continuità assistenziale era a pieno regime e molto più capillare. L’unica notizia positiva per gennaio, in Valcesano, riguardo alla continuità assistenziale è la conferma dell’anticipazione data ieri su queste colonne del ripristino della guardia medica di Mondolfo per i weekend del 7-8, 14-15, 21-22 e 28-29, sia nei turni diurni che notturni. Un ripristino che arriva dopo due mesi di completa chiusura del servizio.

Sandro Franceschetti