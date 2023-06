Guardia medica azzerata, Mondolfo insorge

Guardia medica nuovamente azzerata a Mondolfo e consiglieri comunali di minoranza sul piede di guerra. Nel prospetto sulle presenze nei vari presidi di continuità assistenziale della Valcesano diffuso dall’Ast per il mese di giugno, la città a balcone sul mare non figura per niente. Quindi, nessun servizio, neppure nei finesettimana, che invece erano stati ben coperti da gennaio a marzo e poi, solo parzialmente, nei mesi di aprile e maggio. Quello della guardia medica nel quarto comune della provincia per numero di abitanti è un problema che si trascina dal primo marzo del 2022, con la chiusura totale fino al 31 agosto dello stesso anno, il ripristino a settembre e ad ottobre e poi il nuovo stop totale di novembre e dicembre. Per arrivare ai primi 5 mesi di questo 2023, quando almeno, come detto, sia pure in modo incompleto negli ultimi due, il dottore della continuità assistenziale é stato presente nei weekend.

"Mentre ora che entriamo nella stagione estiva e la popolazione nel nostro territorio aumenterà considerevolmente per effetto della presenza dei turisti e di chi qui possiede una seconda casa per le vacanze, siamo a zero – commenta amaro il consigliere di minoranza Samuele Mancini (segretario Pd), autore sull’argomento di ben quattro interrogazioni all’esecutivo -. Le difficoltà di reperimento dei medici sono oggettive, a livello locale e nazionale, ma questo non giustifica l’inerzia della nostra amministrazione, anche perché è innegabile che qui in Valcesano ci sono altre postazioni di guardia medica coperte almeno parzialmente". A rincarare la dose contro il sindaco e la sua giunta ci pensa un altro consigliere di opposizione: Anteo Bonacorsi, segretario Psi e capogruppo della lista ‘Futura’ che contese la guida del Comune al sindaco Barbieri alle ultime amministrative del 2021.

"Perché qui a Mondolfo – si domanda il leader di minoranza -, dove ci sono 14mila abitanti, con due case di riposo e una Rsa, dobbiamo essere completamente al palo? Il nostro primo cittadino cosa sta facendo per risolvere il problema? Le conclusioni sono due: o non si impegna abbastanza, perché non ha a cuore la questione, dalla quale dipende, invece, la qualità della vita e la sicurezza dei nostri concittadini; oppure non riesce ad incidere nei confronti della giunta regionale, che conta molto sul piano dei servizi sanitari e che gli è anche ‘amica’ a livello politico".

Sandro Franceschetti