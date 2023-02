Guardia medica da venerdì prossimo "Una risposta concreta alle famiglie"

A Vallefoglia torna la Guardia medica, come annunciato nei giorni scorsi. Ora la Regione ha ufficializzato la riorganizzazione: si parte venerdì prossimo alle 20 e fino a lunedì mattina alle 8 per poi proseguire nei successivi fine settimana al servizio dell’intera vallata del Foglia, coprendo il weekend quando i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta non sono in attività.

"La riapertura della guardia medica di Vallefoglia – spiega l’assessore alla salute, Filippo Saltamartini – è frutto del nostro impegno e di quello della Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino. Nonostante la carenza di medici siamo riusciti a restituire il servizio di continuità assistenziale nella Casa della Salute di via Rampi nei fine settimana". L’assessore incassa il risultato dopo mesi di polemiche: "Così daremo una risposta concreta alle famiglie della vallata del Foglia, coprendo il weekend quando i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta non sono in attività – prosegue Saltamartini –. In questo modo evitiamo anche che i pazienti non gravi si riversino sui pronto soccorso degli ospedali di Pesaro o Urbino. Di conseguenza accorciamo i tempi di attesa in queste strutture". Certo, il fatto che il servizio sarà attivo solo nei fine settimana lo rende almeno in parte monco.

L’Ast ricorda che, per accedere alla guardia medica di Vallefoglia, occorre un primo contatto telefonico al numero 0721 424828. "In base allo stato dei pazienti – specifica una nota dell’amministrazione sanitaria – sarà possibile concordare la eventuale visita in ambulatorio" . "Ringrazio Elisabetta Esposto, direttore del distretto sanitario di Pesaro– conclude Saltamartini – per aver reso possibile la riapertura di un servizio importantissimo per l’entroterra pesarese".