Guardia medica di Mondolfo L’Ast ai ripari: "Tre turni coperti"

Guardia medica di Mondolfo, l’Ast corre ai ripari. Il servizio, che in base al prospetto diffuso dall’Azienda sanitaria territoriale nei giorni scorsi e illustrato su queste colonne, per giugno doveva essere completamente azzerata, sarà invece operativa, in tutto il mese, per 36 ore: i tre turni diurni dalle 8 alle 20 delle domeniche 11, 18 e 25. Lo evidenzia una nota di Giovanni Guidi, direttore del Distretto di Fano: "Nel mese di giugno Mondolfo avrà la copertura del servizio nelle giornate di domenica, dalle 8 alle 20. Sulla programmazione complessiva del servizio di continuità assistenziale si cercano soluzioni organizzative che possano coprire quante più sedi e turni possibili, nonostante la carenza cronica di medici su tutto il territorio nazionale, confermata anche dal recente bando di concorso per il servizio ai turisti andato deserto".

"E’ in corso – aggiunge il comunicato - una riorganizzazione complessiva dell’attività di continuità assistenziale proprio sul territorio di Fano, per andare incontro il più possibile alle esigenze di salute dei cittadini, grazie alla disponibilità dei nostri medici ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore delle sedi più critiche. Attualmente nel distretto di Fano i medici disponibili per coprire i 280 turni tra notturni e festivi-prefestivi diurni sono 30".

Al riguardo il sindaco mondolfese Barbieri commenta: "Non siamo per niente soddisfatti da quanto comunicato dall’Ast. La copertura parziale delle sole giornate di domenica risulta assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze di tutta la comunità della bassa valle del Cesano. Un servizio del tutto insufficiente. Continueremo a ribadire in tutte le sedi, così come già fatto nei mesi scorsi, la fondamentale importanza della guardia medica nel nostro territorio. Alla luce dei recenti e importanti investimenti che la Regione ha previsto sulla Casa della Comunità ‘Bartolini’ di Mondolfo, é impensabile per il futuro non garantire questo servizio".

s.fr.