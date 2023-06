"Guardia medica e ambulanza estiva, servizi garantiti"

"La Centrale operativa 118 dell’AST garantisce un’ambulanza con personale infermieristico nel territorio di Gabicce Mare dal 15 giugno fino al 15 settembre. Inoltre, la guardia medica turistica sarà presente dal 1° luglio fino al 31 agosto, a cui si aggiungono i servizi dei medici di medicina generale e pediatri a cui possono rivolgersi i turisti come da contratto". Lo afferma il direttore del distretto di Pesaro dell’Ast Pesaro Urbino, Elisabetta Esposto, facendo il punto sui servizi sanitari estivi.

"Siamo impegnati da anni, anche su specifico indirizzo della Giunta e dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – aggiunge – nella ricerca di soluzioni organizzative e personale sanitario per coprire i vari territori del pesarese con il servizio di continuità assistenziale, guardia medica turistica e postazioni territoriali dedicate alle attività di emergenzaurgenza. Nonostante la cronica carenza di medici, di cui tutti siamo a conoscenza, e l’assenza di adesione ai bandi che vengono pubblicati per trovare personale da dedicare al servizio, continuiamo a lavorare per garantire la più ampia copertura del servizio di guardia medica in ogni area e Comune".