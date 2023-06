Guardia medica, Mondavio è più coperta

Buone notizie per la postazione di guardia medica di Mondavio, o meglio, per i suoi utenti. In questo mese di giugno il presidio, che dall’autunno del 2021 ha sempre ‘lavorato’ a singhiozzo (con alcuni turni coperti ed altri sguarniti) potrà contare su quasi l’80% delle presenze complessive: ben 31 sulle 39 totali. Nello specifico, i turni notturni, che vanno dalle 20 alle 8 del mattino successivo, per tutti i giorni del mese, sono sempre coperti, tranne che in tre casi: la scorsa notte, in quella di domenica 11 e in quella di sabato 17. Cinque su 9, invece, le ‘defezioni’ nei turni diurni (previsti per il sabato, la domenica e altri festivi), con la postazione mondaviese, ubicata nella sede distrettuale dell’Ast di corso Roma, a fianco della Rsa, che è rimasta senza il medico ieri e lo sarà anche nella giornata odierna, in quelle di sabato 10 e domenica 11 e, infine, il 24 giugno. Rispetto alle presenze dei mesi scorsi, quando spesso ci si assestava poco lontano dal 50% (metà turni coperti e l’altra metà non garantiti), va detto che si tratta di un bel passo avanti per il presidio di Mondavio, che oltre ai propri 3.800 abitanti serve anche i 5.200 di Terre Roveresche, i 2.700 di Monte Porzio, i 900 di Fratte Rosa e, nel caso di chiusura della guardia medica di Pergola (che ha la propria sede all’interno dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’), pure i 3.300 di San Lorenzo e i 6mila della città dei Bronzi, anche se pergolesi e laurentini possono contare anche sul Ppi, il punto di primo intervento, sempre operativo nel nosocomio altocesanense. L’auspicio degli amministratori di Mondavio è che questo incremento possa essere replicato se non addirittura incrementato fino al 100% nei prossimi mesi di luglio e agosto, quando ai residenti si aggiungeranno i turisti.

Anche perché, i servizi sanitari sono uno degli elementi che i vacanzieri, soprattutto stranieri, valutano con attenzione al momento di scegliere una località in cui trascorre le ferie. Per quanto riguarda il presidio della continuità assistenziale di Pergola, va detto che i turni coperti sono poco meno del 50%; per l’esattezza 18 su 39. Si tratta di quello diurno del 10 e di quelli notturni del 4, del 6, del 7, dell’11, del 13, del 14, del 17, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 24, del 25, del 29, del 28 e del 29. Al di fuori di essi o ci si rivolge, come detto, al Ppi, oppure alla guardia medica mondaviese.

Sandro Franceschetti