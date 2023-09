Guardia medica Mondolfo: Il ripristino sia definitivo

La notizia data dal Carlino che la guardia medica di Mondolfo nel mese di settembre sarà operativa quasi al 100% (38 turni su 39) è accolta con favore dal consigliere comunale e segretario dem Samuele Mancini che, però, pone l’accento sulla necessità che non si tratti di una condizione provvisoria. "Questa nuova turnazione – evidenzia - rappresenta un risultato che premia la nostra comunità e rafforza l’intera vallata e per la quale sicuramente vanno ringraziati i dirigenti Ast. Sono ormai diversi anni che comitati locali e cittadini attivi del nostro territorio si battono per dare rilievo al presidio socio sanitario di Mondolfo e per il suo recupero, in modo da metterlo a disposizione di tutta la bassa Valcesano; come più volte ricordato anche dal gruppo consigliare Pd Marche e da altri schieramenti all’opposizione in Regione, che mantengono viva la questione, in particolare – sottolinea – i consiglieri Micaela Vitri e Andrea BIancani, che approfitto per ringraziare".

"Adesso, però – aggiunge Mancini -, non dobbiamo fermarci, ma concentrarci sul prossimo obiettivo da centrare, affinché questa nuova turnazione più favorevole non resti solo una situazione positiva provvisoria, ma venga garantita anche per i prossimi mesi. Inoltre, è necessario continuare a chiedere che nella struttura mondolfese, ex ospedale ‘Bartolini’, in accordo anche con i vicini presidi di Mondavio e Pergola, si prosegua con l’implementazione dei servizi previsti dal Piano socio sanitario regionale per le ‘Case della Comunità’, in modo da migliorare ancora di più l’offerta di servizi sanitari a beneficio – conclude il segretario dem Samuele Mancini – dell’intera nostra vallata".

s.fr.