Guardia medica, rientra l’allarme. Ma restano ancora turni scoperti

Comincia abbastanza bene il 2025 per la guardia medica di Mondolfo, che dopo il pessimo dicembre appena trascorso, quando il dottore è stato presente solo 7 volte su 43, pari a poco più del 16% delle volte, in questo mese di gennaio sarà operativa da oggi in poi in 27 turni su 38, corrispondenti al 71%. Per la precisione, si tratta di tutti i turni diurni prefestivi e festivi e di quelli notturni di oggi, dell’8, del 9, del 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31. Naturalmente, nei prefestivi il presidio sarà in funzione dalle ore 10 alle 20; nei festivi dalle 8 alle 20; e nei notturni dalle 20 alle 8 del mattino successivo. Restano scoperti 11 turni, durante i quali il bacino di utenza di oltre 22mila cittadini di questa postazione (gli abitanti di Mondolfo, Marotta, San Costanzo e Monte Porzio) dovranno rivolgersi alla guardia medica di Fano (sempre coperta) o, come sovente accade, ai pronto soccorso più vicini, che sono quelli del Santa Croce e dell’ospedale di Senigallia. Percentuale di copertura analoga a quella di Mondolfo anche per la postazione di Mondavio (nei locali del distretto sanitario di via Roma) e poco più bassa per Pergola. Nella cittadina della media Valcesano i turni coperti saranno 27 su 39: i diurni di domani e di sabato 11 e tutti i notturni, a eccezione di quelli di domani, del 5, 6, 12 e 25. A Pergola la presenza del medico è prevista 25 volte, anche qui con larga prevalenza nei turni di notte. Si tratta di tutti quelli dal 7 al 31 gennaio, esclusi sabato 11, lunedì 13 e sabato 25. I giornalieri operativi saranno, invece, quelli dell’Epifania, di sabato 18 e domenica 19.

s.fr.