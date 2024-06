Guardia medica semi azzerata, 4 giorni su 30

Guardia medica quasi azzerata, a Mondolfo, per il mese di luglio. Fra tutti i 31 turni della notte e gli 8 diurni previsti per i sabati e le domeniche (in totale 39) il medico della continuità assistenziale sarà presente soltanto quattro volte: dalle 8 alle 20 delle altrettante domeniche (7, 14, 21 e 28). Per il resto l’ambulatorio mondolfese, ubicato nella casa della salute realizzata nell’ex ospedale ‘Bartolini’, sarà sempre chiuso, causando indubbiamente un forte disagio, tenendo anche conto che questa postazione viene utilizzata non solo dai residenti di Mondolfo e Marotta, ma anche da quelli di San Costanzo e pertanto da circa 19mila persone, che nel periodo estivo crescono per via dei flussi turistici. A tutti questi utenti, cittadini e vacanzieri, non resterà che rivolgersi alla guardia medica di Fano, oppure, come succede spesso anche in maniera impropria, riversarsi nei pronto soccorso degli ospedali di Fano e della vicina Senigallia. Rimanendo in Valcesano, il presidio ad avere la copertura maggiore anche nel mese di luglio sarà quello di Mondavio, anche se con una flessione, perché si passa dal 70% di turni garantiti a giugno al 54%. Per l’esattezza, il medico sarà presente nella fascia diurna di sabato 13 e sabato 27 e in quella notturna (dalle 20 alle 8 del mattino successivo) dell’1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 16, 28, 29 e 31. A Pergola, infine, saranno coperti 15 turni su 39 e, dunque, il 38,5% del totale. Si tratta di quelli diurni di sabato 13 e domenica 28; e di quelli notturni del primo luglio, del 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26 e 28.

s.fr.