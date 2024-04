"Guardia medica. Situazione inaccettabile"

"La situazione della guardia medica di Mondolfo è molto, molto, preoccupante". Esordisce così il consigliere comunale dem Samuele Mancini (foto), che aggiunge: "E’ inaccettabile che per tutto aprile il servizio sia attivo solo 4 venerdì notte, 4 domeniche in diurno e il 25 aprile sempre di giorno. In pratica poco più di 100 ore per l’intero mese". "Di fronte a ciò – incalza -, tutti abbiamo il dovere di difendere la nostra postazione, affinché venga garantito un servizio di continuità assistenziale quanto più possibile vicino, capillare e facile da raggiungere a tutta la bassa Valcesano. Non possiamo accettare l’idea che chi sta male deve, prima, capire a quale presidio rivolgersi (cercando quello aperto in quel momento) e poi, magari, essere pure costretto a fare molti chilometri per raggiungerlo. Tanto più che Mondolfo é sede di una Casa della Comunità che dovrebbe garantire la presenza medica h24 sette giorni su sette e poi perché nella bassa Valcesano abitano oltre 20mila persone". Mancini chiama in causa la giunta: "Il nostro sindaco e il suo esecutivo devono iniziare a interessarsi realmente del problema e a difendere con forza questo servizio, attivandosi con gli enti preposti per portare a casa un risultato importante e definitivo, che eviti ulteriori riduzioni e penalizzazioni le quali ricadono sulle spalle di tutti le cittadine e i cittadini della vallata. La sanità in generale, ma tanto più quella di prossimità e assistenziale, è un diritto – conclude – che dev’essere garantito ad ogni comunità".

s.fr.