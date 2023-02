Guardia medica: una via crucis

Si va avanti con aperture ancora parziali nelle postazioni della continuità assistenziale di Mondavio e Pergola, nelle quali da oltre un anno il servizio non viene più garantito in maniera integrale. Da oggi al 28 febbraio, sui 36 turni totali (8 diurni: il sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20; e 28 notturni: dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 8 del mattino successivo), la guardia medica mondaviese, ubicata in corso Roma, sarà scoperta per 16 volte, mentre quella della città dei Bronzi, che ha la propria sede nell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’, sarà chiusa in 8 occasioni.

Facendo il calcolo su entrambi i presìdi, dei 36 turni del mese 17 saranno doppi, cioè coperti in entrambe le postazioni; 14 vedranno la presenza del medico nell’una o nell’altra postazione; e 5 saranno scoperti contemporaneamente sia a Pergola che a Mondavio. Questi ultimi sono 3 diurni: quelli di domenica prossima, 5 febbraio, di domenica 12 e di domenica 26; e 2 notturni, precisamente quello di domani su venerdì e quello di sabato 11 su domenica 12.

In occasione di questi 5 turni scoperti, ai cittadini della media e alta Valcesano non rimane che rivolgersi al Ppi (Punto di primo intervento) dell’ospedale di Pergola, oppure al pronto soccorso di Fano. Con la possibilità, 4 volte su 5, trattandosi di turni che ricadono nei weekend, anche di fare riferimento alla guardia medica di Mondolfo, che per il secondo mese consecutivo, dopo la chiusura totale di novembre e dicembre scorsi, sarà fruibile proprio nei finesettimana, sia nei turni di giorno che di notte.

Naturalmente tale soluzione è molto più praticabile per chi vive a Mondavio o dintorni, vista la minor distanza da coprire, di circa 20 chilometri. I pergolesi, del resto, hanno il Ppi dell’ospedale. Prendendo in considerazione, una ad una, tutte le giornate di febbraio, nella città dei Bronzi saranno coperti cinque turni diurni: quelli del 4, dell’11, del 18, del 19 e del 25; e 23 notturni: di oggi, del 3, del 4, 5, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28. A Mondavio tre turni diurni (dei sabato 11, 18 e 25) e diciassette notturni: di oggi, del 3, del 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 28. Nei 14 turni coperti in una sola postazione, dal presidio sprovvisto di medico occorrerà chiamare l’altro, componendo lo 0721.739721 per Pergola e lo 0721.9898457 o il 339.8684924 per Mondavio.

Sandro Franceschetti