Guardia medica Valcesano: problema risolto, copertura completa a ottobre

Buone notizie sul fronte ‘guardie mediche’ per quanto riguarda le tre postazioni della Valcesano: Mondolfo, Mondavio e Pergola. Nel Comune rivierasco per il secondo mese consecutivo la copertura del servizio è pressoché completa. Su 41 turni, ne saranno scoperti soltanto tre: quello diurno di sabato 28 ottobre; e quelli notturni del 30 e del 31. Per il resto percorso completo, che dopo i ’vuoti’ di luglio e agosto non è poco. Anche perché stiamo parlando del quarto comune della Provincia, con oltre 14mila abitanti, che ospita due case di riposo-residenze protette, più una Rsa, senza contare che alla postazione di continuità assistenziale di Mondolfo si rivolgono anche gli oltre 4.500 residenti di San Costanzo e i poco meno di 3mila di Monte Porzio.

Buona, rispetto al passato, anche la copertura del servizio nella sede di Mondavio (nell’edificio del distretto sanitario di via Roma) e in quella di Pergola (nello stabile dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’). In entrambi i presidi, a ottobre, si registra un incremento di presenze della guardia medica, con una buona percentuale di copertura. In tutte e due le postazioni, infatti, il dottore sarà presente 35 volte su 41. A Pergola saranno scoperti i turni diurni e notturni del 27, 28 e 31. A Mondavio, oltre ad essere mancato il dottore nel turno diurno di domenica scorsa, saranno scoperti il notturno del 7 e i diurni del 28, 29 e 31.

s.fr.