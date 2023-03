Guardie mediche a singhiozzo: 12 turni completamente scoperti

Proseguono le aperture a singhiozzo nelle postazioni di guardia medica di Mondavio e Pergola. A marzo su 39 turni totali (festivi, prefestivi e notturni) ne saranno coperti 22 nella città dei Bronzi e 23 nel paese della Rocca roveresca. Il problema è che ben 12 turni da oggi al 31 saranno scoperti in entrambi i presìdi. Nel senso che il medico di guardia non ci sarà né da una parte né dall’altra ed è quindi venuta meno anche la ‘regola dell’incastro’ che per alcuni mesi ha cercato di garantire il servizio in almeno una delle due sedi. Nello specifico, dei 39 turni, 18 saranno coperti in tutte e due le postazioni (quella pergolese all’interno dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’ e quella di Mondavio nei locali del distretto sanitario di via Roma), 9 solo da una parte e 12 in nessuna delle due le postazioni. Si tratta dei turni diurni di domenica 5, domenica 12, domenica 19 e sabato 31 e di quelli notturni del 4, del 5, dell’11, del 12, del 15, del 19, del 24 e del 25. Non rimarrà che rivolgersi al punto di primo intervento dell’ospedale di Pergola, o al pronto soccorso di Fano. Intanto, la guardia medica di Mondolfo sarà attiva il sabato e la domenica.

s.fr.