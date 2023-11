Guardoni e molestatori. Controlli rafforzati

Guardoni e molestie verbali. Urbino è una città sicura? È il pensiero di centinaia di studenti da alcuni mesi. E con cognizione, dopo una serie di episodi che hanno visto persone invadere privacy e intimità e su cui indagano le forze dell’ordine. Oltre ad aver allertato chi di competenza, i ragazzi, hanno attivato una rete di avvisi e testimonianze sui social, soprattutto sul profilo Instagram “Uniurb_spotted“. Più volte è stata segnalata la presenza di un uomo di mezza età in alcune aree esterne ai collegi e che sembrava volesse guardare all’interno di stanze e strutture. Come nei pressi di Porta Santa Lucia che, per la città ducale, è paragonabile ad una stazione visti i mezzi in partenza e arrivo. Facendo una ricerca tra i casi di cronaca, già a giugno, la Polizia di Stato aveva preso provvedimenti nei confronti di un 45enne che dietro una porta di vetro si masturbava guardando due studentesse. Oppure di un altro trovato giorni dopo in stato di ubriachezza con i pantaloni calati. Entrambi in zona Santa Lucia, sono stati multati. "La sicurezza è per noi una priorità, specie in una struttura abitativa dove vivono tantissime persone. Ci siamo interfacciati con gli organi preposti come la Polizia per mettere in atto tutte le misure da rafforzare. Ai collegi e nelle nostre strutture non manca mai un occhio vigile – specifica la presidente di Erdis Marche, Maura Magrini –. Ho avuto la segnalazione da parte del rappresentante degli studenti e ci siamo subito attivati. Ora con i nuovi lavori che si concluderanno a dicembre nel collegio Tridente avremo una illuminazione adeguata e altre telecamere più sensibili dal 2024. Il tutto ad integrare la presenza del personale h24,7 giorni su 7".

"Sul tema intrusioni ai collegi – aggiunge Giovanni Alvarez, rappresentante degli studenti – mi sono da subito interessato, già da tempo arrivano segnalazioni di questo genere. Grazie ad un lavoro corale insieme con Ateneo ed Erdis, che ringrazio, stiamo riuscendo ad arginarlo. Questi eventi si collegano tuttavia a fenomeni più ampi e gravi che sono quelli del “guardonismo“ e delle molestie che negli scorsi mesi si sono verificati. Fenomeni che devono essere denunciati da tutte le istituzioni interessate. Nella città di Urbino, purtroppo, questo tipo di accadimenti sono sempre più frequenti e sempre a danno di giovani donne. Se da un lato forze dell’ordine, Università ed Erdis si stanno battendo al nostro fianco per contrastare questi fenomeni, la grande assente è l’Amministrazione comunale". A Santa Lucia Urbino Servizi, che si occupa della gestione, assieme alla proprietà ha implementato la video sorveglianza. "La struttura è molto grande, ha diversi piani di parcheggi e negozi, oltre al nodo di scambio. Lì transitano migliaia di persone ogni giorno – spiega Giulia Volponi, presidente di Urbino Servizi –. Per garantire sicurezza ed evitare danneggiamenti, con l’amministrazione comunale e Torelli e Dottori, siamo molto attenti denunciando ogni fatto. Da 83 telecamere ora ne ha 93, sono sempre attive e posizionate anche nei punti più bui, di grande aiuto per le forze dell’ordine che ringraziamo per la collaborazione. La situazione è migliorata, ultimamente sono girate però delle fake news riguardo gruppi di persone che infastidivano".

Francesco Pierucci