Guasto a Morciola, rubinetti a secco

Dalle 9.30 del mattino diversi abitanti di Morciola e pure qualcuno di Bottega hanno avuto la brutta sorpresa di trovarsi con i rubinetti completamente a secco. E il problema è che alle 21 della sera, la situazione non era per nulla migliorata. "Ci siamo stancati di chiamare Marche Multiservizi – dice un residente –, non fanno altro che dirci che il guasto è stato riparato e a breve tornerà il servizio, ma qui l’acqua non arriva".

La rottura è avvenuta vicino al serbatoio di Cappone. Il problema è che nel momento in cui gli operai di Marche Multiservizi, tempestivamente, sono intervenuti per riparare la falla, hanno dovuto constatare che il guasto era doppio. Nulla che però non sia stato risolto, nel volgere della giornata. E a quel punto, però, il ripristino della fornitura non è stato immediato – precisano da Mms – perchè è necessario il tempo tecnico per consentire il riempimento dei serbatoi. Il problema sta anche nella vetustà delle condotte, che spesso provoca perdite nella rete e problemi come quello avvenuto ieri a Morciola.

I cittadini si sono organizzati come meglio potevano per affrontare l’inatteso disagio, ma la Multiservizi non ha disposto l’invio di autobotti, proprio perché si è ritenuto che la situazione potesse tornare nella normalità in un tempo comunque congruo. Valutazioni che però non hanno trovato del tutto d’accordo i cittadini, molti dei quali ieri hanno chiamato ripetutamente i centralini per avere notizie.