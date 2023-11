Guasto improvviso all’acquedotto del monte Nerone

Nella serata di martedì si è verificata una rottura dell’acquedotto del Nerone in località Castellaro nel Comune di Acqualagna. Si tratta di un’area franosa che in occasione di intense precipitazioni, come quelle di questi giorni, rischia di essere oggetto di smottamenti causando guasti all’acquedotto, realizzato ad inizio anni ’70, che alimenta i comuni di Fermignano, Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado. "Grazie all’allerta data dal moderno sistema di telecontrollo due squadre di Marche Multiservizi sono potute intervenire rapidamente e, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, sono riuscite ad individuare il punto della rottura nella notte -scrive la multiutility-. Nel frattempo sono state eseguite da remoto tutte le manovre necessarie per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze interessate". I lavori di ripristino e riparazione si sono conclusi nella mattinata di ieri, i disagi agli utenti interessati sono stati contenuti. Il servizio è stato ripristinato poco prima delle 12.

Andrea Angelini