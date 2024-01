Guazzolini candidato?. L’evento di Confindustria ha rilanciato la sua posizione

Se qualcuno era convinto che l’aver fatto filtrare la possibile candidatura a sindaco del centro destra di Francesco Guazzolini, importante funzionario di Confindustria, in contemporanea con la presentazione del libro della spia Marco Mancini, amico di Matteo Renzi, organizzata dalla stessa associazione insieme a quattro Lions, attraverso l’attivismo dello stesso Guazzolini, fosse un possibile siluro per la futura carriera politica del professionista, forse si è sbagliato. Tanto che la vasta partecipazione alla manifestazione sia di carattere politico, militare e professionale, ha sicuramente rafforzato la candidatura del manager di Confindustria.

L’aver portato 150 persone ad occuparsi di un alto dirigente del controspionaggio, ha ribadito l’attenzione del Guazzolini professionista formatosi anche nell’Arma dei Carabinieri. Non solo. La numerosa presenza di esponenti di Fratelli d’Italia, da Nicola Baiocchi a Carlo Ciccioli, dall’ex commissario provinicale Giorgio Mochi, alla segretaria comunale Serena Boresta, il consigliere comunale Daniele Malandrino agli aspiranti iscritti al partito di Giorgia Meloni come i consiglieri comunali Giulia Marchionni e Michele Redaelli, ha ribadito che a quel mondo le divise piacciono, le organizzazioni culturali legate ai Lions non dispiacciono, e che le candidature provenienti da un mondo produttivo come la Confindustria sono materiale pregiato. Diciamo insomma che l’aver ipotizzato come un errore mettere insieme una candidatura a sindaco con la presentazione di un libro di una grande spia, forse è stato sbagliato. E Francesco Guazzolini può ora davvero partire con una reale candidatura politica. Sempre che Fratelli d’Italia da una parte e la Confindustria dall’altra lo vogliano. Intendiamoci, di sicuro c’è la spinta del presidente Acquaroli verso il mondo produttivo. In contemporanea c’è un certo distacco di quel mondo rispetto ai tradizionali rapporti a sinistra. Difficile dire che divise, tessere e bulloni siano sufficienti per diventare sindaco. Vedremo.