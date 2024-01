Guazzolini, sogno da sindaco. Il centrodestra ci pensa. Acquaroli l’ha già ’benedetto’

Per il momento nessuno ci ha messo ancora sopra il cappello. Ma nelle prossime ore dovrebbero vedersi i vertici del centro destra per discutere della possibile candidatura alle elezioni comunali. Nell’attesa pare ormai definito lo schema che porterà alla decisione finale. Dando per scontata una candidatura della Lega per il sindaco di Fano, ovvero Luca Serfilippi. Agganciandovi quella di Urbino con il possibile terzo mandato del sindaco uscente Maurizio Gambini. E’ evidente che resta solo il ruolo di candidato sindaco della città capoluogo, ovvero Pesaro.

Candidatura destinata ad essere coperta da un esponente del principale partito dell’alleanza. Ovvero Fratelli d’Italia. Da una parte sembrerebbe una scelta quasi scontata, visti i rapporti di forza a favore di FdI. Dall’altra è evidente che ogni sforzo per individuare candidati indipendenti, come è avvenuto in qualche maniera a Fano, è troppo fuori dagli schemi. Il lavoro fatto fino ad ora di individuare un esponente della società civile o del mondo economico servirà come strumento per non sbagliare. Il legame tra il settore imprenditoriale e la alleanza di centro destra aveva portato ad elencare tra i candidati tutti gli imprenditori possibili. Partendo dal re degli alberghi, Nardo Filippetti, e arrivando fino alla presidente di Confindustria Pesaro Alessandra Baronciani, che hanno pensato bene di rifiutare ogni candidatura.

Una migliore individuazione potrebbe arrivare da un funzionario di Confindustria come Francesco Guazzolini, 49 anni il prossimo 13 febbraio, membro della direzione provinciale di Confindustria, nonché procuratore del settore Energia della stessa associazione. Urbinate di nascita ma residente a Pesaro da diversi anni, Guazzolini è anche imparentato con il consigliere regionale di FdI Nicola Baiocchi, che cinque anni orsono fu anche candidato a sindaco e che ha recentemente vinto il congresso provinciale. Dopo di lui toccherà forse al cognato. Visto che difficilmente Fratelli d’Italia potrà rinunciare a una candidatura lungamente pensata come quella di Francesco Guazzolini, che oltre ad essere un funzionario di Confindustria, è anche autorevole membro del Lions di Urbino, per il quale sta organizzandola la presentazione di un importante volume. E’ evidente che l’accoppiata Confindustria-Lions spinge forte ogni evento culturale. Alla stessa maniera potrebbe pesare per una candidatura politica a sindaco della città capoluogo.

Il ruolo di Francesco Guazzolini è trasparente sia nella organizzazione dell’incontro su un libro di Marco Mancini (ex agente operativo Sismi, in programma il 16 gennaio in Confindustria), sia nella possibile candidatura elettorale al fianco del presidente regionale del centro destra Francesco Acquaroli che avrebbe benedetto direttamente la candidatura del funzionario.

E se Serfilippi è un trentenne impegnato in politica, Guazzolini è un quasi quarantenne con esperienze nei carabinieri ed in banca, prima di laurearsi ed approdare in Confindustria. Destino da sindaco?

Luigi Luminati