Guernica ed Escorial, che magia a Madrid

Quest’anno, a Febbraio, la nostra scuola ha finalmente riorganizzato, come tradizione, dopo qualche anno in cui non era stata fatta, la settimana studio a Madrid, capitale della Spagna, nonché metropoli vivace e multiculturale. Per 30 tredicenni ansiosi e trepidanti è stata una settimana veramente intensa e piena di emozioni, grazie alle tante visite e esperienze! Siamo rimasti a bocca aperta davanti al museo d’arte Reina Sofia, al maestoso e attuale Guernica di Picasso, al El Escorial, un monastero contenente tombe di re e regine che hanno fatto la storia della Spagna. Non posso poi dimenticare la mostra 3D al Caixaforum, e il suo imponente giardino verticale all'entrata. Non abbiamo visitato solo musei e cattedrali, ma anche piccole cittadine al di fuori della grande metropoli, come Alcalà de Henares, con la sua selettiva università. Un’altra cittadina molto intrigante è Segovia, con l’acquedotto del mondo romano meglio conservato al mondo e il Museo de Titeres con marionette create dal burattinaio Francisco Peralta e vestite da sua moglie, Matilde del Amo. Abbiamo colto anche l’occasione di visitare le vie e le piazze principali della città, come ad esempio Plaza Mayor, al centro della metropoli, con la Puerta del Sol, ma anche La Gran Vìa, piena di negozi, locali e tanti giovani.

Tra le visite ai musei e lo shopping nel pieno centro di Madrid la settimana è volata via velocemente. E’ stata un’esperienza di formazione coinvolgente nonostante fosse in ambito scolastico. Abbiamo avuto l’occasione di poter apprendere lo spagnolo in maniera interattiva, sentendoci anche noi parte di quella splendida comunità!

Elettra Stefanini - 3B