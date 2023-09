"Guerra agli atti vandalici: sos ai cittadini"

L’assessore Francesca Frenquellucci non molla: "Torneremo a ripulire dagli atti vandalici – dice – le pareti del Corso, di via Rossini, via Pedrotti e davanti all’Anagrafe. Ammetto che la guerra contro chi sporca la città non è vinta: l’unica, a questo punto, è trovare alleati tra i cittadini che hanno a cuore la pulizia e il decoro". A cominciare dagli operatori economici del centro storico: "Abbiamo bisogno di segnalazioni puntuali che permettano agli agenti della polizia locale di muoversi a colpo sicuro – spiega Frenquellucci –: agire sulla base di abitudini dedotte dall’osservazione di quanto accade davanti alle attività renderebbe possibile fare le multe, elevabili soltanto se il trasgressore è colto in flagranza. Già abbiamo avuto la disponibilità a collaborare da parte di cinque associazioni composte da commercianti di cinque zone cittadine. In particolare ci aiuteranno, nel monitoraggio, l’associazione “Piazza del Teatro”, l’associazione Masasivà, associazione Via Cavour, il centro commerciale naturale “Porta Sale” e associazione commercianti Baia Flaminia dove è valido un nuovo regolamento antidegrado, attrezzato per evitare l’abbandono di deiezioni. L’invito è aperto a tutti gli operatori economici che abbiano la possibilità di collaborare per dare un fermo al fenomeno". Gli assessori Belloni e Frenquellucci stanno pensando ad una campagna di sensibilizzazione. "Coinvolgeremo gli esperti di Marche Multiservizi per capire come impostare la comunicazione e far passare l’obbligo morale a non sporcare la città" conferma Belloni.

s.v.r.