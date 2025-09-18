Guerra ai piccioni sugli edifici del Comune

Il Comune dichiara guerra ai piccioni e riconquista i propri terrazzi che, più che altro, con il tempo, si erano trasformati in avamposti occupati. I piccioni, infatti, con la tenacia di un esercito di invasori, avevano preso possesso delle sedi comunali di piazza del Popolo e via Manzoni, trasformando balconi e lampioni in basi operative. Guano a tappeto, odori nauseabondi e dipendenti costretti a schivare "bombardamenti" quotidiani. Dopo mesi di lamentele, il Comune ha dichiarato guerra e ha messo in campo la sua "controffensiva": pulizia straordinaria, disinfezione, disinfestazione e soprattutto aghi metallici sui corpi illuminanti per impedire ai volatili di riorganizzare l’assedio. La campagna di liberazione è stata ufficializzata il 16 settembre con una determina firmata dal responsabile dell’Economato. L’incarico è andato a una ditta specializzata di Cattolica, "Il Giardino del Re di Carolina Filippini", arruolata per 900 euro più Iva, totale 1.098 euro per riportare ordine là dove i piccioni avevano imposto la loro legge. L’epicentro del conflitto è in via Manzoni: ben 14 piccoli terrazzi ridotti a latrine a cielo aperto, lampioni occupati come trincee e personale esasperato. In Piazza del Popolo la situazione non era migliore: il grande terrazzo, simbolo della sede istituzionale, diventato un campo minato. È una guerra lampo, che si dovrebbe chiudere in poche settimane. L’obiettivo non è sterminare, ma riconquistare il territorio: gli aghi scoraggeranno i piccioni, costringendoli a migrare verso altre zone. Il Comune, insomma, rivendica i propri spazi e i piccioni dovranno arrendersi: la conquista del palazzo comunale è finita, e questa volta senza trattative di pace.