Guerra ai tarli per i tesori del Palazzo Ducale

C’è un cantiere dentro il cantiere a Palazzo Ducale. Mentre alcune sale della Galleria, tra cui l’appartamento della Jole, saranno chiuse ancora per diversi mesi per permettere il rinnovamento globale degli impianti e dell’allestimento, le opere che vi erano ospitate hanno dovuto necessariamente cambiare collocazione. Ma di poco, di qualche decina di metri, per l’esattezza.

Sono state collocate tutte nell’appartamento detto “dei melaranci“, tre stanze che guardano verso sud anch’esse chiuse temporaneamente. E dato che devono stare lontane dagli sguardi del pubblico, il museo guidato da Luigi Gallo ha pensato di cogliere l’occasione per sottoporle a un trattamento “collettivo“: una minuziosa lotta ai tarli per tutti i dipinti realizzati su legno, circa una trentina. Ad occuparsene la ditta Mastro T, con sede a San Severino Marche. "Siamo una piccola azienda – ci racconta il titolare Emanuele Ticà – che si occupa di restauro, trasporti di opere e allestimenti di mostre e musei. Avevamo già lavorato a Urbino in occasione del trasporto di un’opera, ma questo lavoro è unico nel suo genere: non capita spesso di effettuare un trattamento antitarlo a così tante opere contemporaneamente, tralasciando il valore assoluto delle pale esposte qui a Urbino".

Il lavoro è iniziato con una accurata valutazione dello stato di salute delle tavole. "La maggior parte – prosegue Ticà – grazie alle costanti cure della Galleria, era in ottime condizioni. In un polittico abbiamo effettuato un consolidamento della pellicola pittorica, in altri abbiamo applicato uno specifico prodotto antitarlo a pennello o a siringa. E poi è iniziato il lavoro più complesso: dopo aver appoggiato ogni opera su un supporto appositamente realizzato, segue il trattamento anossico, che consiste nell’impacchettare ogni quadro in un sacco di plastica sigillato e eliminare l’ossigeno all’interno sostituendolo con l’azoto".

In circa tre giorni l’azoto prende completamente il posto dell’ossigeno e da quel momento, devono passare tre settimane. "Ma noi – conclude Ticà – li terremo 40 giorni prima di riaprirli all’aria. Abbiamo avviato i giorni scorsi il primo di cinque lotti, da tre stanze ciascuno. Ogni volta che la Galleria svuota tre sale, noi trattiamo le opere, finché non saranno finiti i lavori al museo".

Il tutto dovrebbe durare circa due anni, pari appunto alla durata dei lavori a Palazzo.

Giovanni Volponi