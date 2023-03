Guerra alle mafie, oggi al Marconi il "coraggio delle donne"

"Lotta alle mafie. Il coraggio delle donne" è il titolo dell’incontro in programma oggi, alle 10, nell’aula magna del liceo Marconi, organizzato da Provincia e Associazione Libera di Pesaro e Urbino con il patrocinio del dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Urbino, del Coordinamento antimafia ‘La primavera della legalità’ e della Consulta provinciale degli studenti. Al centro dell’iniziativa, riservata agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, le voci femminili nella pratica quotidiana del contrasto alle mafie. Sono previste le testimonianze di Margherita Asta, Flavia Famà e Gabriella Carfora, donne con familiari assassinati dalla mafia o dalla camorra e accomunate dall’impegno dedicato alla legalità e alla sensibilizzazione verso le nuove generazioni. A seguire interverranno Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore presso il Tribunale di Pesaro e Chiara Gabrielli, docente di diritto processuale penale all’università di Urbino. Sarà presente il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che porterà i saluti istituzionali insieme al dirigente scolastico del liceo Marconi Luca Maria Antonio Testa e a una rappresentante della Consulta provinciale degli studenti. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il liceo Marconi, prende origine dalla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ricorrenza annuale organizzata ogni 21 marzo dalla rete di associazioni antimafia Libera.