Guerra all’inquinamento dell’Arzilla: soldi per il progetto di allaccio

Guerra all’inquinamento dell’Arzilla e ai conseguenti divieti di balneazione che il Comune di Fano si trova ad emettere nel periodo estivo. A questo scopo la Regione ha stanziato 50mila euro che serviranno per il progetto di fattibilità tecnico-economica per il collegamento di quelle aree del Comune di Mombaroccio (frazione Cairo e via dell’Industria) e di Pesaro (via di Villa Betti) prive del collettore fognario e quindi non collegate al depuratore di Santa Maria dell’Arzilla. L’assessore all’Ambiente Cora Fattori, il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci e il responsabile regionale per la tutela delle acque Luigi Bolognini, hanno chiarito che "il progetto, in capo ad Ato1 Marche Nord, è il primo passo fondamentale per l’avvio della ricerca delle risorse necessarie all’intervento". Tutto questo avverrà nel prossimo anno, mentre tra il 2025 e il 2026 si potrebbe realizzare l’infrastruttura (costo previsto 3milioni).

Quello delle aree prive di collettori fognari è stato individuato dal recente studio commissionato dal Comune sull’Arzilla, come una delle cause dell’inquinamento alla foce del torrente. Altri fattori inquinanti sono la scarsa efficienza di alcuni depuratori presenti sul territorio e l’uso del digestato nelle aziende agricole "a cui abbiamo dato – ha ricordato Fattori – prescrizioni ben precise". "Problemi che vanno risolti – aggiunge Fattori – coordinando le iniziative dei vari Comuni: Fano, Mombaroccio e Pesaro". Fano, capofila del contratto di fiume, è consapevole di non poter affrontare il tema dell’inquinamento da sola e come "sia fondamentale la collaborazione tra Comuni". Sia l’assessore Fattori sia il sindaco Petrucci hanno messo in evidenzia il ruolo risolutivo degli uffici regionali che hanno messo a disposizione i 50mila euro per la progettazione mentre "poco collaborativa si è rivelata l’Ato che prima ha fatto slittare le risorse da un anno all’altro e poi le ha cancellate".

